«Нелепая просьба»: Трамп разнес Зеленского из-за одной претензии к России Трамп назвал нелепыми требования Украины вернуть Крым

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Дональд Трамп

Требование Украины под руководством Владимира Зеленского о возвращении Крыма — нелепая просьба, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости отдать полуостров Киеву.

Неважно, какую сделку я заключаю в отношении России и Украины, неважно, насколько она хороша. Даже если это будет самая большая сделка из когда-либо заключенных, The New York Times будет говорить о ней плохо, — подчеркнул президент.

Трамп добавил, что в конфликте на Украине виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден. По его словам, конфликт был обречен на провал с самого начала и мог быть предотвращен. Действующий американский лидер уточнил, что теперь он лишь пытается навести порядок в хаосе, который, по его мнению, оставили его предшественники.

Ранее Трамп на требование Зеленского признать Крым российским подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. По его словам, президент может потерять всю страну, если не заключит мир.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович тем временем заявил, что признание Крыма российским не является уступкой со стороны Зеленского, а отражает объективную реальность. Он отметил, что такое решение — лишь отказ от иллюзий по ситуации вокруг полуострова.