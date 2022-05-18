«Торг будет»: Турция готова к переговорам с Финляндией и Швецией В Турции заявили о готовности к переговорам с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

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Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что отказ президента Реджепа Эрдогана одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО не означает окончательного «нет». Это всего лишь часть дискуссии, приводят мнение политика «Известия».

Я знаю, что все выступали против членства этих стран. Но процесс переговоров есть процесс переговоров. Я не знаю, насколько Турция будет настойчива, но я считаю, что торг будет, и эти страны (Финляндия и Швеция) могут предпринять меры против террористических групп, это откроет путь для членства, — сказал газете политик.

Речь идёт о заявлении турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Анкара не может позволить Хельсинки и Стокгольму стать членами НАТО из-за их сотрудничества с курдскими организациями. Парламенты Финляндии и Швеции 16 и 17 мая проголосовали за вступление стран в НАТО.

Ранее сообщалось, что Турция требует за вступление в НАТО Финляндии и Швеции включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку С-400. Также первое требование Анкары к новым членам НАТО будет состоять в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.