Титул мужа Елизаветы II временно передадут принцу Чарльзу

https://static.news.ru/photo/d2b3b672-996a-11eb-b607-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Принц Чарльз временно получит титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа. Он будет с ним до тех пор, пока не станет королём.

После смерти Елизаветы II титул герцога Эдинбургского передадут графу Уэссекскому Эдварду.

Такой договорённости достигли члены монаршей семьи 20 лет назад, в 1999 году. Тогда принц Эдвард женился на Софи Рис-Джонс и получил титул графа Уэссекского. После этого в Букингемском дворце решили, что он в результате получит титул герцога Эдинбургского, передаёт Evening Standard.

Изначально королевская семья собиралась оставить этот титул принцу Чарльзу, однако было принято решение отделить титул от короны. Кроме того, именно принц Эдвард стал попечителем программы поощрительных вознаграждений для поддержки молодёжи имени герцога Эдинбургского.

Титул герцога Эдинбургского создал в 1726 году король Георг V для своего внука Фредерика, который позже стал принцем Уэльским. Супруг Елизаветы II стал шестым его носителем и получил его в день бракосочетания с королевой.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела, писал NEWS.ru.