Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу

Парламент Эстонии 15 декабря в первом чтении принял законопроект о проведении референдума на тему брака. В случае, если документ пройдёт все необходимые для вступления в силу процедуры, граждане страны весной 2021 года ответят на вопрос, должен ли брак оставаться исключительно союзом мужчины и женщины.

Инициатором обсуждения референдума выступила Консервативная народная партия (КНП), сообщает «Политика Сегодня». Политическую силу поддержали партия «Отечество» и Центристская партия. Оппозиционеры из Партии реформ и Социал-демократической партии выступили против законопроекта о...