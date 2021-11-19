Тимошенко: энергетический кризис на Украине создан искусственно

Энергетический кризис на Украине создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии. Об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы, — сказала политик.

Тимошенко считает, что энергетического кризиса на Украине не может быть в принципе, поскольку она отличается от других стран Европы собственной добычей газа и наличием природных газохранилищ, в которых топлива должно хватать на год. Не должно быть и дефицита электроэнергии, так как у Украины есть ресурсы получать её не только для себя, но и для отправки на экспорт.

Ранее на Украине выразили опасение, что «Газпром» может создать немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG как оператора газопровода «Северный поток — 2». В этом случае отопительный сезон в стране может оказаться под угрозой, поскольку газ пойдёт в ЕС в обход Украины ещё до его завершения. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населённые пункты на Украине.