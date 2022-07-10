Стало известно о планах Киева конфисковать недвижимость РФ в Великобритании Times: Киев планирует подать иск для конфискации в Британии недвижимости, приписываемой России

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Лондон, столица Великобритании

Киев рассматривает возможность подачи судебного иска в Великобритании, чтобы конфисковать недвижимость, которая якобы находится во владении РФ, пишет The Times. Речь идет о 18 объектах, общая стоимость которых составляет около 100 млн фунтов стерлингов (более $120 млн). Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко занялся поиском адвоката для судебного разбирательства.

Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости, — говорится в статье.

В материале также отмечается, что в список объектов, которыми хотят завладеть украинские власти, попал замок Сикокс-Хит, где якобы проживают российские шпионы.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для последующей передачи Украине. Министр сообщила местным депутатам, что поддерживает эту идею.