Белоруссию предложили отключить от международной системы платежей SWIFT

https://static.news.ru/photo/bfe076e8-3646-11eb-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начали с помощью онлайн-платформы опрос граждан о возможности отключения республики от SWIFT — международной системы платежей.

К принятию подобных мер прибегнут только в крайнем случае, заявил глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. Он отметил, что в первую очередь белорусское общество обязано дать ответ, но также важно услышать мнение экспертов-экономистов и их оценку последствий такого шага, пишет MK.RU. Латушко уверен, что действующий президент страны Александр Лукашенко всё равно покинет свой пост, поэтому оппозиционеры активно разрабатывают план действий на переходный период.

Выборы в республике состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, Лукашенко победил с большим перевесом. После этого в стране вспыхнули протесты — участники акций уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

По предварительным данным, Евросоюз намерен в скором времени ввести очередной пакет санкций в отношении Минска. Ранее ЕС уже дважды объявлял о введении мер в отношении ряда белорусских чиновников после президентских выборов в стране. Причём второй пакет мер касался лично президента страны Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и ещё 13 человек из властных структур.

В ЕС объясняют это тем, что политик, по мнению экспертов, является ответственным за репрессии в отношении оппозиционных кандидатов. Его обвиняют также в неправомерном отношении к мирным протестующим и в запугивании журналистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемые цветные революции, которые развернулись в странах бывшего СССР, являются обычными мятежами. Это хорошо видно на примере Белоруссии, считает Лукашенко.