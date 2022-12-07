Time назвал Зеленского человеком года

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский еженедельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Кроме того, издание присудило это звание и «духу Украины».

За доказательство того, что мужество может быть таким же заразительным, как и страх, за побуждение людей и наций объединиться в защиту свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии — и мира — Владимир Зеленский и «Дух Украины» признаны Человеком года по версии журнала TIME в 2022 году, — говорится в материале.

В сообщении говорится, что выбор 2022 года был самым четким на памяти редакторов. По словам обозревателей, президент Украины «был повсюду» и «его информационное наступление изменило геополитическую систему погоды», вызвав волну действий, охватившую весь земной шар.

В прошлом году звания человека года по версии Time удостоился американский бизнесмен Илон Маск. Тогда редакция объяснила свой выбор тем, что глав Tesla как никто другой воплощает собой темы 2021 года — «от экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного».