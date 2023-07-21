The Telegraph показал первые кадры применения ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Global Look Press

Британская газета The Telegraph показала первые кадры применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов, поставляемых Киеву Вашингтоном. По ее данным, бойцы ВСУ используют снаряды на Купянском направлении.

Данные боеприпасы позволяют накрывать очень большую площадь со скоплением живой силы или легкобронированной техники, — рассказал газете один из украинских офицеров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы уже доставлены Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас ВСУ применяют данные снаряды на передовой. Вашингтон хотел доставить их Киеву как можно быстрее, подчеркнул Кирби. Боеприпасы будут полезны для Киева в военном конфликте, сказала заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер. Президент США Джо Байден одобрил поставки снарядов для Киева 7 июля и заявил, что они будут взяты из запасов Пентагона.

The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что ВСУ бьют кассетными бомбами по российским позициям и укрепрайонам, из-за которых затянулось контрнаступление. В основном атаки производятся на юго-востоке Украины.