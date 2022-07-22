The Independent: британские педофилы едут в Польшу за детьми с Украины

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Британские педофилы едут в Польшу под предлогом оказания «гуманитарной помощи» беженцам с Украины, среди которых тысячи детей без сопровождения, сообщило издание The Independent со ссылкой на данные на Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). По его информации, за последние шесть недель как минимум 10 осужденных за сексуальные преступления предприняли попытку посетить страну «по очевидным причинам».

Всем 10 мужчинам было предложено покинуть Польшу после беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов, и британские власти работают над тем, чтобы удержать других от поездок, — говорится в сообщении.

Власти напомнили, что осужденные педофилы должны сообщать о своем криминальном прошлом странам, которые они посещают. Тем не менее в NCA указали, что «неизбежно обнаруживают, что они этого не сделали». В настоящее время, как отмечает издание, предпринимается попытка сосредоточить усилия на предотвращении поездок преступников в Польшу и другие страны, а также на их выдворении с территории государства в случае нарушения правил.

Согласно данным NCA, конфликт на Украине стал причиной возникновения или усиления ряда угроз. Среди них современное рабство, торговля людьми, организованная иммиграционная преступность, затрагивающая беженцев, а также потенциальные «утечки» оружия и мошенничество.

В марте Совет ЕС распространил разъяснение, что страны Евросоюза могут лишать статуса беженца украинцев, представляющих угрозу нацбезопасности. Это касается и тех, кто совершал уголовные или военные преступления.

В середине июня президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире. По его словам, из-за специальной военной операции, которую Россия развернула на территории Украины, число беженцев во всем мире достигло более 100 млн человек.