Тесты показали, что половина жителей Бергамо в Италии переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e28b7de-a9cf-11ea-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piaggesi/Fotogramma/Global Look Press

Тестирование жителей одного из наиболее пострадавших городов мира, итальянского Бергамо, показало, что половина из них обладает антителами к коронавирусу.

Антитела к к COVID-19 являются маркером того, что организм человека столкнулся с коронавирусом, даже если болезнь протолкала бессимптомно.

Так, положительный результат на антитела показали 56,9% местных жителей, причём среди сотрудников медучреждений этот процент ниже — 30,6% . В тестировании приняли участие около 20 тысяч человек, из которых примерно половина является работниками системы здравоохранения страны, передаёт ATS Bergamo.

Уточняется, что в 3,2% результаты анализов нельзя было интерпретировать однозначно.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Google сообщила о нововведении. Сервис карт Google Maps будет предупреждать пользователей об ограничениях, которые связаны с пандемией коронавируса.