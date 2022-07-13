Темпы заполнения ПХГ Европы упали вдвое после остановки «Северного потока»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Темпы заполнения газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 11 июля упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ вырос с 17 до 76 млн куб. м.

Таким образом, запасы газа в хранилищах Европы на 11 июля выросли до 62,34% — на 1,43% ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа. Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается в Португалии и Польше, которые достигли уровней в 100% и 97,53% соответственно.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля с 07:00 мск. Обе нитки магистрали останавливаются до 21 июля для проведения профилактики, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Bild тем временем пишет, что в Германии испугались возможного решения президента России Владимира Путина навсегда остановить поставки газа в Европу, отмечая, что профилактические работы на «Северном потоке» займут всего 10 дней, но геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы.