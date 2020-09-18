Телохранителя британского министра отстранили из-за забытого пистолета

https://static.news.ru/photo/da5889de-fa73-11ea-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охранника британского министра иностранных дел Доминика Рааба временно отстранили от работы после того, как он забыл на борту самолёта свой пистолет.

Об этом сообщает агентство PA. По его данным, инцидент произошёл 18 сентября по возвращении главы МИД Великобритании из США. Уборщик обнаружил в самолёте, находившемся в лондонском аэропорту Хитроу, кобуру, в которой лежал заряженный пистолет, предположительно, девятимиллиметровый Glock.

Позже полицейские установили личность хозяина оружия. По словам представителя Скотленд-Ярда, полиция «чрезвычайно серьёзно» воспринимает этот инцидент, передаёт ТАСС.

Причастный сотрудник был отстранён от исполнения обязанностей на время проведения внутреннего расследования всех обстоятельств, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в доме жителя подмосковного Орехово-Зуево был проведён обыск. Полиция изъяла пистолеты, глушители и патроны.