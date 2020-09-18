Телохранителя британского министра отстранили из-за забытого пистолета

Охранника британского министра иностранных дел Доминика Рааба временно отстранили от работы после того, как он забыл на борту самолёта свой пистолет.
Об этом
Позже полицейские установили личность хозяина оружия. По словам представителя Скотленд-Ярда, полиция «чрезвычайно серьёзно» воспринимает этот инцидент,
Причастный сотрудник был отстранён от исполнения обязанностей на время проведения внутреннего расследования всех обстоятельств, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в доме жителя подмосковного Орехово-Зуево был проведён обыск. Полиция изъяла пистолеты, глушители и патроны.
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