Telegraaf: наёмник из Нидерландов погиб на востоке Украины

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Наёмник из Нидерландов, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, погиб на востоке Украины, пишет голландская газета Telegraaf со ссылкой на членов семьи погибшего. По данным издания, 55-летний мужчина погиб 4 мая в результате артиллерийского обстрела под Харьковом. Это первый случай гибели голландского наёмника с начала военной операции России на территории Украины.

Он никогда не сожалел о своём решении. Он был счастлив и чувствовал, что находится в нужном месте. Его командир сказал: «Он умер героем», — сказала дочь погибшего.

Издание отмечает, что точное число голландцев, которые служат в Иностранном легионе на Украине, неизвестно. Посольство Украины в Гааге никак это не комментирует. В то же время газета пишет, что в середине марта на Украине находилось более семидесяти граждан Нидерландов.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около семи тысяч иностранных бойцов из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации. Она уточнила, что наёмники едут из 63 стран.