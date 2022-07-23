В Херсонской области поймали шпиона ВСУ ТАСС: задержан агент разведки Украины, предоставлявший ВСУ данные о ВС РФ

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Задержан агент украинской разведки, который предоставлял ВСУ данные о перемещении российских войск в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», сообщил ТАСС источник в спецслужбах. Он добавил, что мужчину завербовали после взятия региона под контроль союзными войсками.

ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. В настоящее время завербованный агент задержан и дает показания, — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР.

Выводы о том, что специалисты ОБСЕ могли передавать ВСУ данные о действиях Народной милиции ДНР, были сделаны после обнаружения в посёлке Бердянское и других населённых пунктах техустройств, которые указывают на взаимодействие организации с украинскими военными для корректировки их ударов.