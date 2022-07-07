TAC: конфликт на Украине может разорвать Европу на части

Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Конфликт на Украине грозит разрушить европейское единство. Экономическая ситуация в странах ЕС ухудшается, там все чаще возникают сомнения в необходимости продолжать оказание помощи Киеву, говорится в статье, опубликованной изданием The American Conservative.

В ней приводятся результаты опроса, который некоторое время назад был проведен Европейским советом по международным отношениям. Они наглядно демонстрируют рост недовольства европейцев ситуацией на Украине вопреки позиции властей.

Так, за скорейшее урегулирование конфликта высказались более половины респондентов в Италии (52%), почти половина опрошенных в Германии (49%), а в Румынии и Франции этот показатель составил 42% и 40% соответственно. При этом многие респонденты высказывались за возможность мирного разрешения ситуации при уступках со стороны Киева.

Поскольку конфликт затягивается, он может стать ключевой разделительной линией на континенте. Если политические лидеры не примут во внимание различие во взглядах граждан, то единству Европы может прийти конец, — цитируется в статье вывод Европейского совета.

В публикации также отмечается, что недовольство ситуацией на Украине нарастает в самых крупных и влиятельных странах ЕС. Это означает, что шансы на принятие новых пакетов санкций против России могут быть невелики.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что военная и финансовая помощь Украине сократилась несмотря на взятые Западом обязательства. Особенно это касается поставок оружия, где наблюдается значительный разрыв между обещанной и фактически предоставленной поддержкой.