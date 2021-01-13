Судно «Фортуна» покинуло Висмар для строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/640b31f0-5658-11eb-9af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Судно-трубоукладчик «Фортуна» покинуло немецкий порт Висмар за сутки до старта укладки участка трубопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, передаёт портал Marine Traffic. «Фортуна» прибыла в морскую гавань ФРГ в конце декабря 2020 года. До этого она две недели укладывала небольшой участок магистрали в водах ФРГ.

14 января, примерно в 11:00 по местному времени (13:00 мск) судно снова покинуло немецкий порт, говорится в отчёте ресурса. Работы по строительству «СП-2» в акватории Дании планируется возобновить 15 января.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО, писал NEWS.ru.