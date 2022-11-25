В ФРГ обязали раскрыть компании, которые достраивали «Северный поток — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компании, которые достраивали «Северный поток — 2», должны быть раскрыты. Такое решение принял Конституционный суд Германии, который не стал отклонять иск с соответствующим требованием. Заявление было подано изданиями Bild и Die Welt. Оспорить иск пытался немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV». Теперь, по собственному признанию представителей организации, им придется раскрыть многие фирмы из федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Эти компании ни в чем не виноваты. Они действовали законно. И они доверяли парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США. <...> теперь компаниям приходится опасаться публичных нападок и экономических трудностей, — заявили в фонде.

Строительство газопровода завершилось в сентябре прошлого года. В феврале 2022-го немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока — 2». Кроме того, после начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон ввел санкции против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.

Уже в сентябре этого года на обоих «Северных потоках» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. На Западе произошедшее назвали диверсией.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах, заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в результате саботажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что в Кремле положительно оценивают выводы Швеции. Он призвал не останавливаться на этом и найти ответственного за подрывы.