Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест

https://static.news.ru/photo/4c656d10-b416-11eb-ae16-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук (в центре) Фото: Стрингер/РИА Новости

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в просьбе об аресте депутата и бизнесмена, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он будет отправлен под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее прокуратура попросила суд арестовать Медведчука на срок до 10 июля с возможностью внесения залога в размере $10,9 млн. В этом ходатайстве по решению суда было отказано .

Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания <...> сроком до 9 июля 2021 года включительно, — огласил решение судья Вячеслав Пидпалый.

Медведчук на протяжении срока ареста будет обязан носить электронный браслет и воздерживаться от общения со свидетелями по делу. Его также обязали сдать заграничные паспорта и являться в суд и к следователю по первому требованию.

При этом выпустить Виктора Медведчука под поручительство депутатов Верховной рады Украины также было отказано.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. Правоохранители заявили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.