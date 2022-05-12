Страны Запада восстановят разрушенные украинские города Замглавы офиса Зеленского: Запад поучаствует в программе по восстановлению украинских городов

Фото Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны будут участвовать в программе по восстановлению украинских городов после боевых действий, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига, передаёт «Укринфо». Среди этих стран: Великобритания, Дания и страны Балтии.

По его словам, Великобритания возьмёт шефство над Киевом и областью, Дания поддержит Николаев и Николаевскую область, прибалты займутся Житомирской областью.

Мы уже мыслим и действуем категориями восстановления нашего государства. Все это находит отклик наших партнеров. У нас уже есть чёткие подтверждения в том числе такой инициативы Президента Украины как шефство европейских стран или других ключевых стран мира над конкретными городами, регионами, отраслями Украины, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в восстановлении страны должны участвовать и Россия, и страны Европы. При этом от Москвы Киев надеется получить репарации, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, которую организовала газета The Wall Street Journal.