Страны Прибалтики просят ЕС наложить санкции на РФ за задержание Навального

https://static.news.ru/photo/b692f2de-58f9-11eb-a505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira_Yarmysh/twitter.com

Европейский союз должен быстро отреагировать на задержание политика Алексея Навального в России и ввести антироссийские санкции, если его не отпустят, заявили в министерствах иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Совместное заявление ведомств в своём Twitter опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобождён, то надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией, — говорится в нём.

Там отмечается, что задержание оппозиционера неприемлемо. Дипломаты потребовали от Москвы немедленно освободить Навального.

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Накануне Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле, адвоката и жену с ним не пустили.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.