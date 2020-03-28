Европа в ночь на 29 марта переходит на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперёд в 3:00.
Положить конец переводу времени просит Евросоюз Финляндия. Был проведён опрос, который показал, что 80% процентов европейцев желают жить по одному стандартному времени в течение года,
Люди жалуются, что перевод стрелок негативно отражается на их самочувствии. Это вызывает дополнительный стресс и нарушение режима сна. В этот период также резко возрастает количество аварий и производственных травм.
Но прекратить переходы времени в Европе могут только с одобрения государств — членов ЕС на национальном уровне. Предполагается, что такое решение всё же будет принято к концу текущего года. И уже в следующем году стрелки часов перестанут переводить в странах Европы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не рекомендуют возвращаться к практике перевода стрелок на зимнее или летнее время, поскольку это негативно отражается на самочувствии человека. Специалисты отмечают, что адаптация организма к новому режиму занимает от одной до трёх недель.
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