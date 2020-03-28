https://static.news.ru/photo/0fedb916-715d-11ea-a004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tissot/Instagram.com/Global Look Press

Европа в ночь на 29 марта переходит на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперёд в 3:00.

Положить конец переводу времени просит Евросоюз Финляндия. Был проведён опрос, который показал, что 80% процентов европейцев желают жить по одному стандартному времени в течение года, сообщает министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

Люди жалуются, что перевод стрелок негативно отражается на их самочувствии. Это вызывает дополнительный стресс и нарушение режима сна. В этот период также резко возрастает количество аварий и производственных травм.

Но прекратить переходы времени в Европе могут только с одобрения государств — членов ЕС на национальном уровне. Предполагается, что такое решение всё же будет принято к концу текущего года. И уже в следующем году стрелки часов перестанут переводить в странах Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не рекомендуют возвращаться к практике перевода стрелок на зимнее или летнее время, поскольку это негативно отражается на самочувствии человека. Специалисты отмечают, что адаптация организма к новому режиму занимает от одной до трёх недель.