Страны ЕС не ждут объяснений от Венгрии по закупкам российской вакцины

https://static.news.ru/photo/6bb92a68-5b1e-11eb-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Лидеры стран Евросоюза не планируют в ходе саммита ЕС 21 января поднимать вопрос о том, почему Венгрия закупает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить — хорошее это решение или нет, — приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Брюссель рекомендует при вакцинации населения стран Европы использовать только одобренные регулятором ЕС препараты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 января сообщал, что Будапешт продолжает переговоры с Россией, Китаем и Израилем о закупке вакцин от COVID-19, так как ЕС слишком медленно закупает препараты для стран Европы. Он дал высокую оценку российской вакцине «Спутник V», но добавил, что только российского препарата будет недостаточно для вакцинации населения Венгрии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские разработчики вакцины «Спутник V» обратились к Европейскому агентству по лекарственным средствам за научным заключением по препарату. Заключение EMA по вакцине даст разработчику «Спутника V» возможность подать заявку на регистрацию вакцины в ЕС.