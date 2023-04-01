Сторонник ПЦУ подрался с монахом возле Киево-Печерской лавры Возле Киево-Печерской лавры начались стачки между сторонниками УПЦ, прихожанами и монахами

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры

Сторонник Православной церкви Украины (ПЦУ) подрался с монахом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры, сообщил Telegram-канал VESTI. Судя по опубликованным в Сети кадрам, сторонник ПЦУ схватил священнослужителя за куртку, однако окружающим удалось вовремя разнять мужчин.

СМИ сообщают, что сторонники УПЦ провоцируют конфликты с прихожанами канонической православной церкви, оскорбляют и толкают верующих. Сейчас на территории монастыря находятся около 200 человек. Правоохранители дежурят у главного входа в лавру и пресекают стачки.

Сегодня, 1 апреля, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Священнослужитель сообщил, что должен подписать некий протокол.

Митрополит ранее заявил, что ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ. Утром 1 апреля он рассказал, что в его доме прошли обыски.

В РПЦ осудили заключение митрополита под домашний арест. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что священнослужителя арестовали по надуманным обвинениям.