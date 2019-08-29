https://static.news.ru/photo/c809f38a-ca4f-11e9-bc74-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Богуцкая Фото: Liza Bogutskaya/facebook.com

Депутаты нового созыва Верховной рады Украины намерены оставить Арсекна Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить попытку «переворота» со стороны экс-главы государства Петра Порошенко. Это стало известно из переписки парламентария от президентской партии «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой.

Во время первого заседания нового созыва украинского парламента Богуцкая объяснила причину сохранения министерского поста за Аваковым, написав об этом в переписке со своей знакомой, которую заметил корреспондент издания « Страна.ua ».

Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность, — приводит агентство переписку парламентария.

Богуцкая также написала, что очень расстроена из-за этого, но «другого пути пока нет», поскольку Порошенко якобы готовит путч в декабре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего руководителя ведомства Арсена Авакова.

Как сообщила депутат президентской фракции Роксолана Пидласа, парламентарии из «Слуги народа» проголосуют за Авакова.

Как писал News.ru, ранее украинские СМИ говорили, что Арсен Аваков может занять кресло вице-премьер-министра с сохранением контроля над силовыми структурами.