Столтенберг может задержаться на посту генсека НАТО РИА Новости: срок полномочий Столтенберга в НАТО может быть продлен

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, сообщил РИА Новости осведомленный источник. По словам собеседника агентства, ключевые члены Североатлантического альянса «положительно оценивают» его деятельность в связи с российско-украинским конфликтом.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года.

В то же время британский таблоид Sun со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что преемницей политика предложили стать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО. При этом ее полномочия в ЕК истекают только в следующем году.

В февраля старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон имеет высокие шансы на то, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО. По его словам, экс-главу британского кабмина можно назвать «тяжеловесом», поскольку его кандидатура является наиболее перспективной из-за наличия необходимого политического опыта.