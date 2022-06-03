Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Луганск подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР, сообщает РЕН ТВ. В ходе визита Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым.

Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной, мирной жизни. Работы большие, масштабные. Я уверен, у нас все получится совместно с властями ЛНР и Луганска, и, конечно, при поддержке жителей, — сказал Собянин.