Стало известно, сколько немцев недовольны работой Шольца на посту канцлера Bild: 72% жителей Германии не одобряют работу Шольца

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Порядка 72% избирателей считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своей работой, передает издание Bild со ссылкой на данные исследования института INSA. Соответствующие показатели оказались на три процентных пункта выше, чем в начале декабря. При этом уровень поддержки политика сократился.

Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой несогласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта, — говорится в материале.

Согласно результатам опроса, работой федерального правительства недовольны 76% респондентов. Это является худшим результатом с декабря 2021 года. Опрос проводился среди 1202 человек.

Ранее Германию охватили протесты фермеров, которые борются против отмены льгот. По данным опросов, выступления граждан против правительства поддерживают 70% жителей. Они считают, что недовольство соотечественников полностью оправданно. Самый высокий уровень поддержки фермеров отмечается среди немцев, относящихся к электорату партии «Альтернатива для Германии».