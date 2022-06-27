Стало известно, сколько экспорта зерна потеряла Украина Эксперт Жалило: Украина потеряла две трети экспорта зерновых культур

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Мариуполь. Контейнеры с зерном на территории морского торгового порта

На Украине считают, что им не грозит продовольственный кризис, однако из-за невывоза зерна страна потеряла не меньше двух третей своего экспорта зерновых, пишет Telegram-канал «Политика сегодня». С таким сообщением выступил президент Центра антикризисных исследований, экономист Ярослав Жалило, добавивший, что считает показатели посевных работ в 2022 году успешными.

Правительство сообщало, что планирует вывозить 2,2 млн тонн зерна в месяц. Раньше мы выходили на 6–8 млн тонн. <...> Учитывая комплекс факторов, в которых проходила посевная в этом году, — военные риски, потеря части территорий, проблемы с топливом, дефицит кадров, особенно в прифронтовых регионах, — считаю, что посевная прошла успешно, — отмечает Жалило.

По его словам, будут сильные потери по поставкам на внешние рынки, однако внутри страны не прогнозируется продовольственный кризис. Жалило добавил, что главная причина падения экспорта — это отсутствие налаженных логистических связей из-за того, что черноморские порты остаются заблокированными.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над планом вывоза украинского зерна транзитом через европейские страны, в том числе Польшу. Американский лидер подчеркнул, что на границе Украины будут созданы перевалочные пункты, из которых железнодорожными путями зерно доставят к океану, а оттуда переправят по всему миру.