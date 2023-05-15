Стало известно, почему ВСУ боятся размещать свои войска в Снигиревке Глава Снигиревки Барбашов заявил, что ВСУ боятся размещать войска в районе из-за ударов ВС РФ

Фото: МО РФ

Украинское военное командование боится размещать бойцов и технику в населенном пункте Снигиревка Николаевской области из-за серии точных ударов ВС России, рассказал в беседе в РИА Новости глава районной администрации со стороны России Юрий Барбашов. По его словам, сейчас город используется ВСУ лишь как логистический центр для перемещения сил.

Еще по пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигиревке не располагалась. <...> В настоящее время Снигиревка используется как логистический пункт для перемещения Вооруженных сил Украины в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику, — сказал Барбашов.

Он отметил, что ВСУ периодически размещаются в Снигиревке, однако не задерживаются там надолго из-за опасения быть уничтоженными.

Ранее Барбашов утверждал, что украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района. По его словам, была разрушена школа в селе Васильевка, однако вину за это Украина пытается переложить на российских военных.