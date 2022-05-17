Стало известно, почему Россия вышла из Совета государств Балтийского моря В Госдуме заявили, что Россию не хотели видеть в Совете государств Балтийского моря

Светлана Журова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия вышла из Совета государств Балтийского моря, потому что там нет каких-либо перспектив, её не хотели «видеть и слышать», заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, стране это ничем не грозит, членские взносы вернут.

Мы вышли из Совета государств Балтийского моря в связи с тем, что нас там не хотят слышать и, особенно, видеть, так зачем нам платить членские взносы, особенно сейчас, — сказала она.

Журова добавила, что долгое время Россия вела в организации плодотворную работу, поэтому покидает Совет с сожалением.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров уведомил о прекращении членства России в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в письме, направленном в секретариат Совета в Стокгольме. Уточняется, что выход из состава международной организации стал ответом на «враждебные действия» других государств — членов объединения.

О принятом Советом нижней палаты российского парламента решении о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ) сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, организация прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы «забыли об интересах собственных граждан».