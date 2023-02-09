Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей Киеву

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов. По его словам, которые приводит ТАСС, обеим странам следует сосредоточиться на поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже.

Мы этот вопрос [поставки Киеву истребителей] вчера не обсуждали, — сказал Макрон.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран, считающих передачу авиации ВСУ естественным и логичным шагом после поставок танков. При этом власти США и Германии отказались от поставок истребителей на Украину, хотя именно они утвердили передачу танков.

Между тем дипломатический источник одной из европейских стран также сообщил, что никаких практических решений по передаче военных истребителей Киеву на саммите Евросоюза принято не будет, сообщает ТАСС. По его словам, встреча представителей ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским носит исключительно мотивационный характер, тогда как вопросы по передаче военной авиации Украине будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО.