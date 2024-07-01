Стало известно об изменении политики Парижа в случае проигрыша Макрона Политолог Артамонов: Франция сменит проамериканскую линию

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Происходит некая смена эпох, ведущая так или иначе к смене проамериканской линии во Франции, которая в целом может привести к неплохим результатам, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов. При этом, по его словам, французский политик Марин Ле Пен вряд ли видит возможным выход из ЕС, о котором заявляла ранее.

Это лишь некая игра с избирателями, электоратом, поэтому сейчас такие радикальные заявления она аккуратно поменяла на преобразование Евросоюза в некую новую ассоциацию, направленную против брюссельской бюрократии, — сказал Артамонов.

По его словам, можно ожидать, что Париж пойдет по пути Бухареста, от которого сегодня Москва видит более сдержанную политику относительно американского присутствия в Европе и, к примеру, отправки войск НАТО на Украину. Однако однозначно полной пророоссийской линии в случае победы «Национального объединения» там никто не займет.

Макрон 9 июня опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Макрон признался, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».

В первом туре парламентских выборов во Франции правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 33,4% голосов. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом 27,98% голосов. Коалиция Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место.