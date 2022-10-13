Стало известно о взрывах в трех областях Украины «Страна.ua»: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua». Как уточнили в источнике, звуки взрывов также слышны в Тернопольской области. Украинские противовоздушные (ПВО) системы работают в центральной и западной областях Украины.

Пишут о взрывах в Ровенской, Волынской и Львовской областях, — сказано в сообщении.

Днем 13 октября в Запорожье также прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что на окраинах города, подконтрольного Киеву, были слышны взрывы.

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей проследовать в укрытия.

До этого в администрации Киева сообщили, что в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Вечером 12 октября украинское агентство УНИАН сообщило в своем Telegram-канале о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.