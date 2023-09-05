Стало известно о связи нового министра обороны Украины с Вашингтоном Aydınlık: новый глава Минобороны Украины будет исполнителем планов США

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Рустем Умеров

Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов Вашингтона в стране, пишет турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники. По их данным, чиновник имеет непосредственное отношение к США и получает деньги от западных источников, часть из которых тратит на себя.

Умеров является политиком, представителем и исполнителем планов США в регионе. <...> Некоторые средства, полученные от иностранных государств, он использует в своих личных целях, — говорится в материале Aydınlık.

По словам собеседников издания, в молодости Умеров участвовал в программе обмена будущими лидерами Госдепартамента США Future Leaders Exchange (FLEX). В Киеве Умерова и его брата называли детьми Америки, отмечают источники.

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.