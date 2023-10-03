Стало известно о решении Финляндии не закрывать консульство РФ на Аландах Yle: Финляндия не будет закрывать консульство России на Аландских островах

Фото: konsaland.mid.ru

МИД Финляндии пришел к выводу, что не стоит упразднять российское консульство в городе Мариехамн на Аландских островах, сообщает телеканал Yle со ссылкой на источники. Кроме того, Хельсинки не будет отказываться от статуса архипелага как демилитаризованного.

Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндия не должна пытаться отказываться от демилитаризации Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изучение этого вопроса проводится по заказу президента Финляндии Саули Ниинистё и еще не закончено. Исследование находится на стадии консультаций, и дата его завершения неизвестна, но чиновники будут поддерживать сложившуюся годами ситуацию, отмечает портал.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что финские политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после вступления страны в НАТО. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

Российские власти знают об инициативе и считают, что руководство Финляндии должно выполнять свои обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов, а также по обеспечению присутствия на них российского диппредставительства, несмотря на вступление Финляндии в НАТО.