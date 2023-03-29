Стало известно, какую помощь Украине отправила Сербия Сербия отправила Украине гуманитарную помощь

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград продолжает помогать Киеву, как может. Глава правительства присутствовала на отправке Украине гуманитарного груза, который включал в себя электроэнергетическое оборудование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

На Украину отправлены 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры.

Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в той мере, в какой это возможно, — сказала Брнабич.

Она назвала Сербию единственной страной на Западных Балканах, которая оказала такого рода помощь. При этом Брнабич напомнила, что прежде Белград жертвовал Украине €3 млн и две машины скорой помощи. Кроме того, сербской стороной была организована летняя школа для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна пойдет на введение санкций против России только в безвыходной ситуации. Он подчеркнул, что лучше всех в стране знает, когда Сербия находится в безвыходной ситуации, из-за которой придется менять политику.