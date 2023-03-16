«Лишь в безвыходной ситуации»: Вучич о введении санкций против России Вучич: Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна пойдет на введение санкций против России только в безвыходной ситуации, передает ТАСС. Так глава государства отреагировал на заявления сербского министра экономики Раде Басты о необходимости присоединения республики к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что лучше всех в стране знает, когда Сербия находится в безвыходной ситуации, из-за которой придется менять политику.

Мы заняли позицию об отказа от санкций. Я лучше всего знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам надо будет поменять политику. Я не клянусь, но мои слова значат больше, чем клятвы многих. Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста, — сказал Вучич.

Он отметил, что у каждого в стране может .snm свое личное мнение, но посоветовал министру экономики Басте перед публичными заявлениями ознакомить со своей позицией коллег по правительству.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась от предложения министра экономики Сербии Раде Басты посетить традиционный ужин. В своем Telegram она отметила, что сейчас у православных идет Великий пост и по этой причине она не может насладиться «традиционной сербской кухней».