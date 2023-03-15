Захарова отказалась ужинать с сербским министром Бастой из-за поста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась от предложения министра экономики Сербии Раде Баста посетить традиционный ужин. В своем Telegram она отметила, что сейчас у православных идет Великий пост и по этой причине она не может насладиться «традиционной сербской кухней».

И снова странное непонимание общих для России и Сербии реалий. Сейчас у православных Великий пост, что не дает возможности насладиться «традиционным сербским ужином». Но после Пасхи с удовольствием разговеюсь плескавицей и чевапчичами, — написала она.

Ранее Баста призвал правительство Сербии решить вопрос о санкциях против России, указывая на то, что Белград уже платит высокую цену за отказ от поддержки западных ограничительных мер.

Захарова в ответ на это предложила министру экономики Сербии выступить против давления США на свою страну вместо того, чтобы вводить антироссийские санкции. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ.

Президент Сербии Александр Вучич после разговора с послом РФ Александром Боцаном-Харченко заявлял, что власти Сербии попытаются сохранить корректные отношения с Россией. Он при этом подчеркнул, что не может поклясться не вводить санкции против России. По его словам, твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать.