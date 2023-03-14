В Сербии потребовали уволить министра, призвавшего к санкциям против России

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Движение социалистов, лидером которого является директор Агентства безопасности и информации Александар Вулин, потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, который захотел ввести санкции против России, передает ТАСС. Представители движения назвали позорным то, что глава ведомства решил оправдать свое решение заботой о президенте страны. По их словам, сербский лидер Александр Вучич выступает против таких людей, как Баста.

Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров в его борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики нашей Сербии. Движение социалистов, основателем которого является Александар Вулин, выступает против введения санкций против Российской Федерации, — сказано в публикации.

В движении добавили, что стране нужно единство, а не разделение правительства в вопросе антироссийских санкций.

Ранее Баста на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) заявил, что выступает за введение санкций против России. Министр пояснил, что Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России. По его словам, на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.