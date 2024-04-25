Стало известно, как рак повлиял на отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма Биограф Джобсон: принц Уильям и Кейт Миддлтон сблизились после новости о раке

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали онкологическое заболевание, сообщил изданию Hello! королевский биограф Роберт Джобсон. По его словам, проблемы со здоровьем монаршей особы только скрепили ее отношения с мужем.

Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин, — сказал Джобсон.

Кейт Миддлтон возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Принц Гарри обратился к принцессе Уэльской после того, как она опубликовала видео, в котором объяснила причины своего длительного отсутствия на публике. Теперь принц Гарри регулярно отправляет ей «ободряющие сообщения» и поддерживает связь. Как сообщает источник, для Миддлтон возвращение в жизнь близкого человека стало большим событием, она общается с принцем Гарри тепло и приветливо и ясно дала понять, что рада возобновлению общения.