Стало известно, чем Зеленский раздражает США Figaro: намерение Зеленского воевать до победы вызывает раздражение у США

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерение президента Украины Владимира Зеленского воевать с Россией до победного конца вызывает раздражение у США, заявил обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар. По его мнению, наиболее отчетливо данный аспект проявился в ходе саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

Совершенно не исключено, что США желают мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение, — отметил французский журналист.

Он указал, что в ходе летнего саммита Североатлантического альянса Зеленский оказывал чрезмерное давление на США, чтобы заставить их согласиться с его взглядами и немедленно принять страну в НАТО, чего Вашингтон не хотел. Все это, по словам Жирара, «вызвало у США раздражение».

Журналист подчеркивает, что все возникшие вопросы можно решить дипломатическим путем, а «выкручивать руки американцам крайне сложно». Он отметил, что президент Зеленский попытался сделать это «и поломал себе зубы».

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Владимир Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции стран Запада по выделению новой финансовой помощи Киеву. По его словам, некоторые страны отказываются помогать из-за нехватки денежных средств.