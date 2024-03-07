Стало известно, чем будет вызвана следующая пандемия Ученые Эдинбургского университета: 70 вирусов могут вызвать новую пандемию

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Ученые Эдинбургского университета изучили 743 различных семейства вирусов и пришли к выводу, что 70 из них могут спровоцировать следующую пандемию, пишет Daily Star. Исследователи обнаружили, что большинство наиболее опасных возбудителей инфекций распространяются среди людей и эволюционируют отдельно от вирусов животных. Они считают, что результаты работы также помогут выяснить причины «болезни X», о которой регулярно предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Из потенциально огромного количества вирусов млекопитающих и птиц, находящихся в обращении, нам следует сконцентрироваться на тех, которые связаны с существующими человеческими вирусами с эпидемическим потенциалом. Это исследование значительно сужает поиск следующей «болезни X», — рассказал завкафедрой эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета профессор Марк Вулхаусс.

Согласно результатам исследования, новые человеческие вирусы с эпидемическим потенциалом оказались связаны с другими вирусами, передающимися человеку. Ученые заметили, что вирусы, передающиеся от человека к человеку, и патогены, которыми можно заразиться от животных, развиваются по отдельности. При этом обнаруживается все больше вирусов, которые возникают вне человеческой среды, и путем их отсева исследователи намерены сузить список вирусов с наибольшим потенциалом пандемии среди людей.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что мутации вирусов, подобных новой «аляскинской оспе», накапливаются относительно медленно. Поэтому, по его оценке, вероятность появления более опасных штаммов поксвируса невелика.