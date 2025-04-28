Стало известно, чем британские «миротворцы» будут заниматься на Украине Telegraph: британские миротворцы на Украине возьмутся за обучение солдат ВСУ

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Британские военные в случае размещения на Украине «миротворцев» из стран ЕС будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях, пишет издание The Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили. Он уточнил, что цели Британии «будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных Вооруженных сил Украины».

Британский контингент будет не боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы ряда европейских государств разместить на Украине некие «гарантийные силы» и взять под их контроль Одессу и Львов напоминают период интервенции стран Антанты времен Гражданской войны в России в 1917−1922 годах. Дипломат подчеркнула, что в РФ «хорошо знают» историю.

До этого комментируя желание Лондона разместить своих миротворцев на Украине, Захарова предположила, что Великобритания эксплуатирует «карету прошлого», а далеко на ней не уехать. Спикер МИД РФ выразила мнение: королевство проиграло научно-техническую революцию и теперь занимается исключительно интригами и пиратством.

При этом страны так называемой коалиции желающих пересмотрели первоначальные планы по отправке миротворческих сил на Украину. Изменение позиции произошло во время переговоров между украинскими представителями и членами коалиции в Лондоне.