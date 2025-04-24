«Коалиция желающих» пересмотрела планы по отправке миротворцев на Украину Times: Британия и Франция смягчили намерение отправить миротворцев на Украину

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Страны «коалиции желающих», по всей видимости, смягчили «твердое» намерение отправить на Украину миротворческие силы, сообщает Times со ссылкой на источники. По данным газеты, это произошло в ходе переговоров между украинской делегацией и представителями ряда государств коалиции в Лондоне.

В издании напомнили, что отправить на Украину войска для поддержания мира предлагают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщили источники, во время переговоров в Лондоне это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось, — говорится в публикации.

По данным газеты, ряд чиновников беспокоится, что Россия посчитает миротворческую британско-французскую миссию «односторонней» и отвергнет ее. При этом Великобритания не готова окончательно отказаться от намерения отправить свои войска, уточнили в издании.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ввод миротворцев на исторические территории России может привести к третьей мировой войне. По его словам, это понимают здравомыслящие политики в Европе, которые не желают столкновения НАТО и РФ. Он добавил, что этими самыми «миротворцами» станут выходцы из стран НАТО. Именно против их присутствия РФ выступала до начала специальной военной операции.