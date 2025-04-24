Шойгу раскрыл, к чему приведет ввод миротворцев на исторические земли РФ Шойгу: ввод миротворцев на исторические территории РФ приведет к мировой войне

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Ввод миротворцев на исторические территории России может привести к третьей мировой войне, заявил в беседе с ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, это понимают здравомыслящие политики в Европе, которые не желают столкновения НАТО и РФ.

На данный момент наблюдается формирование так называемой коалиции желающих. В нее входят страны, которые под видом миротворцев хотят ввести на территорию Украины военный контингент.

Слово «миротворцы» здесь используется для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами <…>. Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами, — указал Шойгу.

Он добавил, что этими самыми «миротворцами» станут выходцы из стран НАТО. Именно против их присутствия РФ выступала до начала специальной военной операции. Угроза разворачивания на Украине военной инфраструктуры Североатлантического альянса и послужила спусковым крючком для решительных действий Москвы.

Шойгу также задался другими важными вопросами. Один из них — это непонимание, чем займутся на Украине «миротворцы».

Будут защищать нацистский режим, марши и факельные шествия с символикой дивизий СС? Поддерживать гонения на православных? Лишение русскоязычного населения права говорить на родном языке? — вопросил секретарь СБ РФ.

Он пришел к выводу, что эти операции нельзя назвать миротворческой миссией. Именно поэтому, уверен Шойгу, многие страны не выражают желания участвовать в таких инициативах.

В этом же интервью Шойгу заметил, что государства Европы разворачивают кампанию по подготовке к горячему столкновению с Россией. По его словам, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовыми к военным действиям уже к 2030 году.