Шойгу озвучил, когда Европа намерена развязать войну с Россией Шойгу: Европа хочет быть готовой к горячему противостоянию с Россией к 2030 году

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Государства Европы разворачивают кампанию по подготовке к горячему столкновению с Россией, заявил в беседе с ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовыми к военным действиям уже к 2030 году.

На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет, — указал Шойгу.

Он добавил, что европейские страны в украинском конфликте отчаянно поддерживают Киев. Ему оказывают военную и экономическую помощь, поставляя вооружение и даже закрывая глаза на практику наемничества. Однако, несмотря на все усилия, потенциал страны сильно ослаблен. Украинская сторона пытается затянуть военные действия, но работа проводится уже не так активно.

Экономика находится в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи, растет государственный долг, который по итогам 2024 года вырос до $167 млрд, — заметил Шойгу.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что мирному процессу на Украине больше всего угрожают европейские страны, а не Россия. ЕС выступил против Соединенных Штатов за то, что Вашингтон решился на прекращение поддержки Киева. По словам журналиста, именно подстрекатели в Евросоюзе являются главным препятствием на пути к урегулированию кризиса.