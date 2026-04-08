«Стали заложниками»: омбудсмен раскрыла положение детей на Украине

Дети на Украине стали заложниками идеологических экспериментов своей страны, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, которые передает РИА Новости, с 2014 года Киев последовательно демонтировал прежнюю систему ценностей.

Украинская система опеки превратилась в замкнутую корпоративную структуру, где ребенок утратил статус субъекта защиты и стал инструментом освоения бюджета и заложником идеологических экспериментов, а любые попытки говорить о нравственности или сострадании наталкиваются на формальные отписки и полное бездействие [украинских] чиновников, — сказала омбудсмен.

Ранее Лавинская рассказала, что украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов. По ее словам, личные данные эвакуированных детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.