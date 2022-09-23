Стали известны подробности утреннего взрыва в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов: в результате утреннего взрыва в Мелитополе поврежден частный дом

Фото: РИА Новости

Мелитополь

Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, взрывное устройство выбросили из автомобиля, пострадавших нет.

[В результате взрыва] поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам, — сказал Рогов.

Об одиночном взрыве в центре города Рогов сообщил утром, тогда никаких подробностей приведено не было. О взрыве в центре Мелитополя он сообщал и накануне. По данным СМИ, предыдущий инцидент произошел в магазине одежды и стал следствием разборок между местными предпринимателями. В результате взрыва пострадали три человека.

17 сентября в Мелитополе прогремело по меньшей мере пять взрывов. Местные СМИ предположили, что взрывы могли произойти на железной дороге, через которую российские войска перевозят оружие, однако Минобороны РФ эту информацию не подтвердило. В МВД региона тогда сообщили о подрыве линии электропередачи, который расценили как теракт. Инцидент произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.