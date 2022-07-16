Сотрудники британской MI-6 могли погибнуть после ракетного удара в Виннице «Незыгарь»: во время ракетного удара по винницкому Дому офицеров там находились покупатели западного оружия

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Винница, Украина

Telegram-канал «Незыгарь» утверждает, что во время ракетного удара по Дому офицеров в Виннице там находились три сотрудника британской разведки MI-6, представитель французской разведки и покупатели западного вооружения из Йемена, Ливана, Палестины и Бахрейна. В качестве посредников в сделке выступили офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины, близкие к главе ведомства Кириллу Буданову.

Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесён в момент встречи покупателей и продавцов западного оружия. Продавцом выступили 3 сотрудника МИ 6 и один сотрудник французской военной разведки, а покупатели были из Йемена, Ливана, Палестины и Бахрейна. Принимающая сторона была представлена офицерами ГУР МО, близкими к Кириллу Буданову, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что покупатели вооружения попали в Винницу, прилетев в Кишиневский аэропорт и далее добираясь на автомобильном транспорте. Утверждается, что в момент ракетного удара переговоры вели 36 человек, 23 из которых сразу погибли, остальные находятся в критическом состоянии.

Одна (ракета. — NEWS.ru) была частично разрушена на предельно малой высоте украинской ПВО, после чего упала на центр города пятью частями, нанеся противнику ущерб среди гражданского населения. <...> Решение сбивать ракеты на заходе к цели принимал Генштаб ВСУ, точно понимая перспективы подобного решения, — говорится в сообщении.

«Незыгарь» отмечает, что спутниковая группировка США и Великобритании зафиксировала инверсионный след от противоракет ВСУ и имеет точные данные объективного контроля.

15 июля Минобороны РФ сообщило, что во время нанесения удара крылатыми ракетами «Калибр» по Дому офицеров в Виннице 14 июля там находилось командование ВВС Украины и представители поставщиков западных вооружений. Там отметили, что «на совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены». Также в соцсетях появились кадры последствий ракетного удара по Виннице. В Telegram-каналах сообщили о жертвах и десятках раненых.